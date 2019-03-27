Олег Васильев: "Бронза Медведевой на чемпионате мира очень дорогого стоит"

Известный тренер, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Олег Васильев заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева проявила бойцовские качества на чемпионате мира в японской Сайтаме. 19-летняя спортсменка завоевала бронзу.

- На чемпионате мира Медведева завоевала медаль и это говорит о том, что Женя – боец, - приводит слова Васильева портал Teamrussia. - Ей просто нужно было время, чтобы освоиться с новыми условиями, в которых она оказалась, с новым телом, которое изменилось с прошлого года, с адаптацией к тем сложностям, которые преследовали ее в сезоне.

Медведева боролась за свою медаль всеми доступными и легальными способами. Ей было очень нелегко, но Женя справилась, доказала себе и всем остальным, что с этого дня будет становиться только лучше и лучше. Ее бронза очень дорогого стоит.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018.

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