Олег Васильев: "Бронза Медведевой на чемпионате мира очень дорогого стоит"

Известный тренер, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Олег Васильев заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева проявила бойцовские качества на чемпионате мира в японской Сайтаме. 19-летняя спортсменка завоевала бронзу.
- На чемпионате мира Медведева завоевала медаль и это говорит о том, что Женя – боец, - приводит слова Васильева портал Teamrussia. - Ей просто нужно было время, чтобы освоиться с новыми условиями, в которых она оказалась, с новым телом, которое изменилось с прошлого года, с адаптацией к тем сложностям, которые преследовали ее в сезоне.
Медведева боролась за свою медаль всеми доступными и легальными способами. Ей было очень нелегко, но Женя справилась, доказала себе и всем остальным, что с этого дня будет становиться только лучше и лучше. Ее бронза очень дорогого стоит.
Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018.
Дополнительная информация
https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/chempionat-mira-po-figurnomu-kataniu-2019-medvedeva-bronza-zagitova-zoloto-itogi-rezultaty-oleg-vasilyev/