Серебряный призер Олимпийских игр-1998 в танцах на льду Олег Овсянников считает, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) изменит правила допуска на чемпионат России.

— Сами понимаете, что от травм никто не застрахован, — сказал «Известиям» Олег Овсянников. — Я думаю, пусть наши ребята восстанавливаются: и парники, и танцоры. Сейчас важнее всего здоровье. Думаю, федерация разберется с их допуском на чемпионат России. На это никак не повлияет выступление на этапах Кубка, мне так кажется. Потому что как проводить главный старт года без наших топовых пар?



Лидеры сборной в обоих дисциплинах вновь не смогут выступить на этапе Кубка России, что ставит под сомнение их участие в чемпионате России. Напомним, согласно критериям федерации, для попадания на ЧР необходимо поучаствовать в двух этапах Кубка России. (Тимур Ганеев)