Олег Матыцин: «Федерация должна отвечать за культуру отношений фигуристов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) должна нести ответственность как за развитие спорта, так и за культуру личных отношений спортсменов.

— У спорта есть гораздо более серьезные проблемы, — сказал в эфире канала «Матч Страна» Матыцин. — Не люблю комментировать какие-то истории, считаю, что это вопрос культуры взаимоотношений. Я обращался и в адрес федерации, и в адрес спортсменов. Надо максимально уважительно относиться друг к другу. Если касаться профессиональных вопросов, организации тренировочного процесса, то основной вопрос должен решаться через федерацию. В компетенцию министерства спорта не входит быть третейским судьей. В соответствии с законодательством вся ответственность за развитие спорта лежит на федерации, культура — в том числе.

Каждый спортсмен имеет право на выбор. Если профессиональная фигуристка решила вернуться к тренеру, значит, осознала школу, которая ее сформировала ее, ничего плохого не вижу. Российская школа фигурного катания известна во всем мире, она активно развивается, этому свидетельствуют результаты наших спортсменов. Не вижу ничего плохого в соревновательности тренерских школ. Есть юридическая сторона вопроса, основания подумать о неких контрактах и решать вопрос с учетом международного опыта.