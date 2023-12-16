Супруга Костомарова Домнина: «То, что Роман в здравом рассудке, это полное счастье»

Бронзовый олимпийский призер и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о своих эмоциях в тот момента, когда Костомаров согласился на операцию.

«В тот момент было непонятно, что будет с головой, с мозгом, проснется ли вообще, будет ли что-то понимать. Стало страшно. Это даже не передать словами. Но он не поменялся, он вообще не показывает на людях эти изменения. Спортсмены не привыкли плакаться. Но то, что он в здравом рассудке, это полное счастье, учитывая, что могло быть хуже», — сказала Домнина в интервью «Первому каналу».

Ранее Домнина рассказала, что восстановлению мужа помогает всеобщая поддержка и любовь окружающих.

В ноябре Костомаров заявил, что впервые выйдет на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха. Гала-концерт состоится в Москве 17 декабря.