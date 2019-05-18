ОКР поздравил Алину Загитову с днем рождения

Олимпийский комитет России (ОКР) поздравил олимпийскую чемпионку Алину Загитову с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 17 лет.

- С днем рождения, звездочка! Алине Загитовой – 17! От всего желаем Алине крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей! Тобой гордится вся Россия и любит весь мир, - говорится в сообщении.