ОКР поздравил Алину Загитову с днем рождения

Олимпийский комитет России (ОКР) поздравил олимпийскую чемпионку Алину Загитову с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 17 лет.
- С днем рождения, звездочка! Алине Загитовой – 17! От всего желаем Алине крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей! Тобой гордится вся Россия и любит весь мир, - говорится в сообщении.
🤩 С днем рождения, звездочка! Алине Загитовой – 17!– Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 мая 2019 г.
От всего ❤️ желаем Алине крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей! 🥇🥇🥇
Тобой гордится вся Россия и любит весь мир!#фигурноекатание #figureskating #Загитова #олимпийцы 🇷🇺 pic.twitter.com/eIQNMslVe5
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