Около трети билетов на Rostelecom Cup распространены бесплатно

Как рассказал «СЭ» руководитель дирекции зрелищных и спортивных мероприятий Москвы Александр Смирнов, на данный момент на российский этап «Гран-при» Rostelecom Cup распродано более 15 тысяч билетов из планируемых 19 тысяч.

— Окончательные выводы по посещаемости можно будет сделать после соревнований, потому что много билетов приобретается в день соревнований, — отметил Смирнов. — В прошлом году заполняемость была почти 100 процентов. На данный момент продано более 15 тысяч из 19 тысяч, в основном, конечно, на субботние прокаты. Семь тысяч билетов мы раздали бесплатно через департамент труда и социальной защиты, программу «Активный гражданин», школы фигурного катания. «Гран-при» в Москве вызывает огромный ажиотаж. (Дмитрий Кузнецов)