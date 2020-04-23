Официальное начало сезона в фигурном катании запланировано на 9 сентября в Пекине
ISU на своем официальном сайте опубликовал предварительное расписание турниров серии «челленджер» сезона-2020/21. Первый из них должен пройти с 9 по 13 сентября в Пекине.
Остальное расписание «челленджеров» выглядит следующим образом:
17-19 сентября — Оаквилль (Канада);
16-19 сентября — Братислава (Словакия);
23-26 сентября — Оберстдорф (Германия);
8-11 октября — Эспоо (Финляндия);
15-17 октября — Будапешт (Венгрия);
29 октября — 1 ноября (Алматы, Казахстан);
12-15 ноября (Варшава, Польша);
23-30 ноября — Инсбрук (Австрия);
2-5 декабря — Загреб (Хорватия).
При этом отмечается, что расписание может изменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Ранее из-за его пандемии ISU из-за его пандемии отменил чемпионат мира, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта.