Официальное начало сезона в фигурном катании запланировано на 9 сентября в Пекине

ISU на своем официальном сайте опубликовал предварительное расписание турниров серии «челленджер» сезона-2020/21. Первый из них должен пройти с 9 по 13 сентября в Пекине.

Остальное расписание «челленджеров» выглядит следующим образом:

17-19 сентября — Оаквилль (Канада);

16-19 сентября — Братислава (Словакия);

23-26 сентября — Оберстдорф (Германия);

8-11 октября — Эспоо (Финляндия);

15-17 октября — Будапешт (Венгрия);

29 октября — 1 ноября (Алматы, Казахстан);

12-15 ноября (Варшава, Польша);

23-30 ноября — Инсбрук (Австрия);

2-5 декабря — Загреб (Хорватия).