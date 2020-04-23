ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Новости   //    Фигурное катание

Официальное начало сезона в фигурном катании запланировано на 9 сентября в Пекине

08:22
Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ISU на своем официальном сайте опубликовал предварительное расписание турниров серии «челленджер» сезона-2020/21. Первый из них должен пройти с 9 по 13 сентября в Пекине.

Остальное расписание «челленджеров» выглядит следующим образом:

17-19 сентября — Оаквилль (Канада);

16-19 сентября — Братислава (Словакия);

23-26 сентября — Оберстдорф (Германия);

8-11 октября — Эспоо (Финляндия);

15-17 октября — Будапешт (Венгрия);

29 октября — 1 ноября (Алматы, Казахстан);

12-15 ноября (Варшава, Польша);

23-30 ноября — Инсбрук (Австрия);

2-5 декабря — Загреб (Хорватия).

При этом отмечается, что расписание может изменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Ранее из-за его пандемии ISU из-за его пандемии отменил чемпионат мира, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта.

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