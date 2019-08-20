Одногруппница Медведевой в невероятном восторге от знакомства с ней. Видео

Польская фигуристка Екатерина Куракова, тренирующаяся в Канаде у Брайана Орсера, рассказала о первой встрече с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

— Первая встреча с Медведевой? Я захожу в зал и такая: «Господи, там же Женя Медведева! — рассказала Куракова в прямом эфире Instagram их одногруппника молдавского фигуриста Лилиана Бынзаря. — Я должна держать себя в руках. Без эмоций, пошла спокойно, сказала: «Привет! Я Катя».И вот я вхожу, а Женя меня сразу обнимает и говорит: «Привет! Ты Катя, да?» А я такая: «О, она меня обняла, она меня обняла!» В общем, это было мило».

С сезона-2019/20 Куракова, cменившая спортивное гражданство с российского на польское, получит право дебютировать на международных стартах за новую страну.