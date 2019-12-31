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«Одно удовольствие посмотреть». Глейхенгауз — о шоу с Загитовой

07:42

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с группой Этери Тутберидзе, рассказал о впечатлениях от шоу «Спящая красавица», в котором участвовала Алина Загитова.

— Как говорится с корабля на бал, но на такой бал одно удовольствие посмотреть! Замечательный мюзикл на льду «Спящая красавица», — написал Глейхенгауз в Instagram. -Отдельная благодарность Татьяне Навке за невероятную сказку на льду, полную любви, переживаний, радости. Спасибо за максимальную отдачу всем участникам этого представления! Ну и конечно прекрасная Алина Загитова в роли спящей красавицы!

Как говорится с корабля на бал, но на такой бал одно удовольствие посмотреть! Замечательный мюзикл на льду «Спящая красавица». Отдельная благодарность @tatiana_navka за невероятную сказку на льду, полную любви, переживаний, радости. Спасибо за максимальную отдачу всем участникам этого представления! Ну и конечно прекрасная @azagitova в роли спящей красавицы! #спящаякрасавица #ТатьянаНавка #АлинаЗагитова #мюзиклнальду #новогоднеенастроение

Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz)

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B6tdG4NoCB_/

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