Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с группой Этери Тутберидзе, рассказал о впечатлениях от шоу «Спящая красавица», в котором участвовала Алина Загитова.

— Как говорится с корабля на бал, но на такой бал одно удовольствие посмотреть! Замечательный мюзикл на льду «Спящая красавица», — написал Глейхенгауз в Instagram. -Отдельная благодарность Татьяне Навке за невероятную сказку на льду, полную любви, переживаний, радости. Спасибо за максимальную отдачу всем участникам этого представления! Ну и конечно прекрасная Алина Загитова в роли спящей красавицы!