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Одиночники получат 3 тысячи евро за победу на Finlandia Trophy, танцевальные и спортивные пары — 4 тысячи евро на двоих

11:34
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За победу на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophу одиночники смогут получить три тысячи евро, а представители спортивных и танцевальных пар — по четыре тысячи евро на двоих от организаторов, cледует из официального положения турнира.

Finlandia Trophy пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября. От России там выступят: Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Сергей Воронов, Андрей Лазукин, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, танцевальные пары — Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.

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