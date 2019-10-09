За победу на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophу одиночники смогут получить три тысячи евро, а представители спортивных и танцевальных пар — по четыре тысячи евро на двоих от организаторов, cледует из официального положения турнира.

Finlandia Trophy пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября. От России там выступят: Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Сергей Воронов, Андрей Лазукин, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, танцевальные пары — Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.