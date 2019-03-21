"Один я заниматься этой парой не буду". Траньков – о продолжении работы с Тарасовой и Морозовым

Тренер российской пары, взявшей серебро на чемпионате мира в Сайтаме, затруднился сказать, продолжит ли работу с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

– Максим, вы остаетесь тренером пары?

– Это решение будет приниматься позже. Сезон мы доработали, как я обещал, дальше посмотрим. Не больно-то справился. Поэтому будем думать.

– Серебро ЧМ – не больно-то справились?

– Сегодня серебро кое-как, а весь сезон, главные старты проиграны.

– Но вы уверены в себе как тренере?

– Вопрос другой, хочу ли я этим заниматься. Уверенность у меня во всем есть.

– Хотите ли заниматься?

– Будем думать, еще не размышлял на эту тему. Есть Нина Михайловна Мозер. Это же Мозер team, а не “Траньков ОПГ”.

– Но Нина Михайловна говорила, что пора уже делать "Траньков team".

– Не знаю, я больше читаю в ваших интервью, что Траньков психопат какой-то.

– Но как ощущения в целом?

– Очень рад за возможность, спасибо ребятам, что я попробовал, прожил с ними этот сезон. Хотя бы в роли инстаграмного тренера.

– Какие альтернативы продолжению тренерской работы?

– Я работаю на телевидении, что мне более интересно, катаюсь в шоу. Мне это по крайней мере приносит деньги, в отличие от этого. Убыток семейного бюджета в этом году исчисляется нулями. Своей жене и ребенку я тоже должен это объяснять. Многое нужно взвешивать. Это точно не будет в том же ключе, что было. Один я не буду заниматься этой парой, для этого у меня нет ни сил, ни квалификации. (Дмитрий Кузнецов)

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире