"Очень разочарован своим выступлением". Ханю - о короткой программе на ЧМ

Японский фигурист Юдзуру Ханю признался, что разочарован своим выступлением в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме. 24-летний спортсмен занимает промежуточное третье место - он набрал 94,87 балла.

- Я очень разочарован своим выступлением, - приводит слова Ханю журналист Джеки Вонг в своем Твиттере. - Я допустил очень большую ошибку. Буду думать, что нужно улучшить в произвольной программе. Я очень рад за Чена и Брауна. Они - замечательные фигуристы. Я очень хотел хорошо выступить на домашнем чемпионате мира. Давление? Оно исходит не от японских фанатов, а от меня самого.

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