«Очень прибавила!» Липницкая оценила выступление Трусовой на этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая похвалила Александру Трусову после ее выступления с короткой программой на этапе Кубка России в Москве.

Прокат 16-летней Трусовой судьи оценили в 75,77 балла.

«Сашуля умница. Очень прибавила! Завтра держаться!» — написала Липницкая в сторис своего Instagram.