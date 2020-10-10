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«Очень прибавила!» Липницкая оценила выступление Трусовой на этапе Кубка России

19:45
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая похвалила Александру Трусову после ее выступления с короткой программой на этапе Кубка России в Москве.

Прокат 16-летней Трусовой судьи оценили в 75,77 балла.

«Сашуля умница. Очень прибавила! Завтра держаться!» — написала Липницкая в сторис своего Instagram.

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