«Очень прибавила!» Липницкая оценила выступление Трусовой на этапе Кубка России
19:45
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая похвалила Александру Трусову после ее выступления с короткой программой на этапе Кубка России в Москве.
Прокат 16-летней Трусовой судьи оценили в 75,77 балла.
«Сашуля умница. Очень прибавила! Завтра держаться!» — написала Липницкая в сторис своего Instagram.
Новая сторис Юлии Липницкой pic.twitter.com/OacddzOQY8— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 10, 2020
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