«Очень плохо откатала программу». Первые слова Трусовой после чемпионата России

Александра Трусова призналась, что осталась разочарована тем, что заняла третье место на чемпионате России.

— Я очень расстроилась, потому что очень плохо откатала программу, — сказала Трусова в эфире Первого канала. — Рада, что получилось отобраться на Европу и на мир. Но было плохо. Для нас только сейчас кажется, что скоро Новый год. А так всех с наступающим!

Трусова провалила произвольную программу и стала лишь третьей, набрав 149,88 и 226,34 по сумме.