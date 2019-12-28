«Очень плохо откатала программу». Первые слова Трусовой после чемпионата России
18:02
Александра Трусова призналась, что осталась разочарована тем, что заняла третье место на чемпионате России.
— Я очень расстроилась, потому что очень плохо откатала программу, — сказала Трусова в эфире Первого канала. — Рада, что получилось отобраться на Европу и на мир. Но было плохо. Для нас только сейчас кажется, что скоро Новый год. А так всех с наступающим!
Трусова провалила произвольную программу и стала лишь третьей, набрав 149,88 и 226,34 по сумме.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...