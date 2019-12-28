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«Очень плохо откатала программу». Первые слова Трусовой после чемпионата России

18:02
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Александра Трусова призналась, что осталась разочарована тем, что заняла третье место на чемпионате России.

— Я очень расстроилась, потому что очень плохо откатала программу, — сказала Трусова в эфире Первого канала. — Рада, что получилось отобраться на Европу и на мир. Но было плохо. Для нас только сейчас кажется, что скоро Новый год. А так всех с наступающим!

Трусова провалила произвольную программу и стала лишь третьей, набрав 149,88 и 226,34 по сумме.

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