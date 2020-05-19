Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию-2015 Елизавета Туктамышева рассказала о сложностях подготовки костюмов к соревнованиям.

«Как создаются костюмы для выступлений. Начинаем с эскиза. Дизайнер обязательно слушает музыку к программе или приезжает на лед и смотрит как я выгляжу в своем новом образе, затем уже рисует эскиз, — написала Туктамышева в Instagram. — Дальше несколько примерок и тренировки уже в готовом платье. На льду оно выглядит иначе и мне надо привыкнуть к нему.

В идеальном мире всегда есть время на то, чтобы после нескольких тренировок иметь возможность что-то откорректировать и внести изменения в платье. Но когда мы жили в таком мире? Кажется, это не мой вариант.

В любом случае, я очень люблю свои костюмы и собрала коллекцию самых-самых.

Я очень часто слышу вопрос сколько стоит костюм, вот попробуйте угадать? Какие идеи?"