ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Очень хороший, улыбается». Рудковская выложила милое видео Гном Гномыча с братиком

08:47
Гном Гномыч, Евгений Плющенко, Яна Рудковская и новорожденный Арсений Плющенко. Фото -
Гном Гномыч, Евгений Плющенко, Яна Рудковская и новорожденный Арсений Плющенко. Фото -
Теги:

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, опубликовала в Instagram видео с двумя сыновьями: Александром, известным также как Гном Гномыч, и новорожденным Арсением.

«Забрали сегодня наше счастье домой! Спасибо всем за поздравления! Мы под большим впечатлением и всем ответим позже. Всех ценим и любим, и передаем привет», — подписала видео Рудковская.

В видео Гном Гномыч знакомится с новорожденным братом. «Очень хороший, улыбается», — сказал он об Арсении.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир