«Очень хороший, улыбается». Рудковская выложила милое видео Гном Гномыча с братиком

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, опубликовала в Instagram видео с двумя сыновьями: Александром, известным также как Гном Гномыч, и новорожденным Арсением.

«Забрали сегодня наше счастье домой! Спасибо всем за поздравления! Мы под большим впечатлением и всем ответим позже. Всех ценим и любим, и передаем привет», — подписала видео Рудковская.

В видео Гном Гномыч знакомится с новорожденным братом. «Очень хороший, улыбается», — сказал он об Арсении.