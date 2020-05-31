Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун рассказал о жизни в период пандемии коронавируса.

— Вы живете в Москве девять лет, но карантин решили провести в родном Екатеринбурге.

— Да, как только начали разворачиваться все эти события, подумал: «В Москве я живу один, будет очень сложно». На тот момент еще никто не знал, что будет дальше, и не хотелось представлять, как я буду сидеть месяцами в квартире. Так что мы с братом сели за руль и погнали в Екатеринбург, потому что здесь хотя бы семья, мама, папа, — сказал Ковтун в интервью «Газете.ру».

— И каково вам постоянно быть рядом с семьей — прямо как в детстве?

— Мне с родителями комфортно, здесь хватает своего домашнего веселья. Единственное — очень хочется работать, что-то делать. Без этого начинаю чувствовать себя каким-то бездельником, а это ощущение мне очень не нравится.

Мы ходим с местными ребятами в зал (по два-три человека) — тут в подвале есть такой зальчик малюсенький, где нам разрешили заниматься, ключик дали. А без этого дел нет особо — только дистанционное обучение в институте.

Иногда я могу немного прогуляться. У меня есть личная машина, и я позволяю себе вечерком сесть и проехаться, посмотреть на наш красивый город.

— Если бы не пандемия, вы бы выступали всю весну и лето?

— У меня был расписан почти каждый день до конца сентября. Конечно, я в больших потерях — и финансовых, и вообще. Не имею возможности работать и зарабатывать, как и многие жители этой планеты.