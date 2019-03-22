"Очень гордимся этой победой". Отец Загитовой - о золоте дочери на ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в японской Сайтаме. Ильназ Загитов, являющийся отцом 16-летней спортсменки, заявил, что вся семья гордится этой победой.

- Гордимся очень, тяжелый сезон, - приводит ТАСС слова Загитова. - Позвонил, буквально 10-15 секунд поговорили. Сказала, папа, я не могу говорить, перезвоню.

Напомним, Загитова также является олимпийской чемпионкой-2018 и чемпионкой Европы-2018.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире