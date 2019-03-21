"Очень доволен сегодняшним выступлением". Браун - о короткой программе на ЧМ

Американский фигурист Джейсон Браун признался, что доволен своим выступлением в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме. 24-летний спортсмен занимает промежуточное второе место - он набрал за свой прокат 96,81 балла.

- Я очень доволен сегодняшним выступлением, - приводит слова Брауна журналист Джеки Вонг в своем Твиттере. - Я тренируюсь вместе с Ханю, поэтому каждый день получаю от него советы. Он говорит, что нужно верить в себя. Для меня большая честь - тренироваться с таким спортсменом.

Напомним, промежуточное первое место занимает американец Натан Чен, третье - японец Юдзуру Ханю.

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