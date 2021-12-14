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«Очень дорого. И консервативные люди». Переехавший из Москвы в Лозанну Мурашов оценил быт в Швейцарии

20:35
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21-летний фигурист Егор Мурашов в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от жизни в Швейцарии. Спортсмен тренируется в Лозанне у швейцарского специалиста Стефана Ламбьеля.

«Первая реакция — здесь очень дорого. Но что поделать, у них такой уровень жизни, такой заработок. Для меня как приезжего из России это некомфортно. Люди здесь консервативные по большей мере. Принимают в свое общество они далеко не всех. Я для них абсолютно чужой человек с непонятной культурой. И в житейском плане при получении документов они не с очень большой охотой решают возникающие вопросы. Все-таки уровень жизни в стране высокий, и они не хотят, чтобы к ним все переезжали. И в то же время всегда рады видеть новых людей и готовы им помочь», — сказал Мурашов.

Отметим, что Мурашов сменил спортивное гражданство и выступает сейчас за сборную Швейцарии.

Полностью интервью с Егором Мурашовым читайте на сайте «СЭ»

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Рустам Имамов все материалы автора
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