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Очаровательная Сотникова на яхте. Солнечное фото

08:09
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась в своем Instagram фотографией на яхте в турецком Кемере.

— Сегодня первый день,когда отключила свою голову,хотя бы на последний день лета приятно, когда ценят всю команду! — подписала фотографию спортсменка.

— Очень приятно, когда ценят и дорожат! Спасибо! — написала ей в ответ Татьяна Навка, в чьем шоу «Руслан и Людмила» и выступает Сотникова.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла

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