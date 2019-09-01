Очаровательная Сотникова на яхте. Солнечное фото

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась в своем Instagram фотографией на яхте в турецком Кемере.

— Сегодня первый день,когда отключила свою голову,хотя бы на последний день лета приятно, когда ценят всю команду! — подписала фотографию спортсменка.

— Очень приятно, когда ценят и дорожат! Спасибо! — написала ей в ответ Татьяна Навка, в чьем шоу «Руслан и Людмила» и выступает Сотникова.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла