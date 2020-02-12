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Объятия Тутберидзе с дочерью и Смолкиным в Саранске. Очень душевные кадры

12 февраля 2020, 23:59
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Этери Тутберидзе в своем официальном Instagram поделилась несколькими закадровыми моментами подготовки к выступлению ее дочери Дианы Дэвис с партнером Глебом Смолкиным в танцевальном турнире юниорского первенства страны в Саранске.

На видео запечатлены эмоции фигуристов после прокатов, а также некоторые милые моменты: объятия Тутберидзе с дочерью и Смолкиным, а также момент, где она слегка припудривает фигуриста перед выступлением.

Дуэт Дэвис/Cмолкин занял третье место на юниорском первенстве страны и выступит на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в Таллине с 2 по 8 марта.

Pure emotions.

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

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