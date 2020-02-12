Объятия Тутберидзе с дочерью и Смолкиным в Саранске. Очень душевные кадры

Этери Тутберидзе в своем официальном Instagram поделилась несколькими закадровыми моментами подготовки к выступлению ее дочери Дианы Дэвис с партнером Глебом Смолкиным в танцевальном турнире юниорского первенства страны в Саранске.

На видео запечатлены эмоции фигуристов после прокатов, а также некоторые милые моменты: объятия Тутберидзе с дочерью и Смолкиным, а также момент, где она слегка припудривает фигуриста перед выступлением.

Дуэт Дэвис/Cмолкин занял третье место на юниорском первенстве страны и выступит на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в Таллине с 2 по 8 марта.