Объятия дня. Загитова и Тутберидзе после короткой программы на чемпионате мира

Алина Загитова и Этери Тутберидзе после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме. Фото Issei Kato, REUTERS

Олимпийская чемпионка Алина Загитова чисто исполнила короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

После проката тренер фигуристки Этери Тутберидзе тепло поприветствовала свою воспитанницу. Она встретила ее объятиями.

Загитова показала сильный прокат без ошибок и набрала 82,08 балла. Она занимает первое место после короткой программы.

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