Объятия дня. Загитова и Тутберидзе после короткой программы на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка Алина Загитова чисто исполнила короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
После проката тренер фигуристки Этери Тутберидзе тепло поприветствовала свою воспитанницу. Она встретила ее объятиями.
Загитова показала сильный прокат без ошибок и набрала 82,08 балла. Она занимает первое место после короткой программы.
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