Обворожительная Туктамышева в короне. Фото

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась фотографиями в короне, подаренной японскими поклонниками фигуристки.
– Две короны! Спасибо! – подписала один из снимков Туктамышева.
Туктамышева сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.
Из сторис @TuktikLiza pic.twitter.com/gfDjsCUo0o— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) June 8, 2019
Из сторис @TuktikLiza pic.twitter.com/sTyQNbybKF— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) June 8, 2019
Из сторис Туктамышевой pic.twitter.com/YyorGz3rNF— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) June 8, 2019
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