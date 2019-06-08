Обворожительная Туктамышева в короне. Фото

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась фотографиями в короне, подаренной японскими поклонниками фигуристки.

– Две короны! Спасибо! – подписала один из снимков Туктамышева.

Туктамышева сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.