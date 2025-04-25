Обвинившую тренера в домогательствах мать фигуристки могут проверить органы опеки

Татьяну Антонову, мать российской фигуристки Дарьи Антоновой, которая обвинила тренера Константина Медовикова в домогательствах дочери, могут проверить органы опеки, сообщает ТАСС. С таким обращением в органы обратились члены родительского комитета группы тренера.

«На протяжении нескольких лет наши дети занимаются фигурным катанием у тренера Медовикова, вместе с нашими детьми у данного тренера около пяти лет занимается Антонова Дарья Сергеевна, матерью которой является Антонова Татьяна Ивановна. В нарушение указанных норм права, нравственности и морали Антонова ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности, допускает жестокое, грубое и унижающее человеческое достоинство обращение со своей дочерью Антоновой, не обеспечивает получение ребенком общего образования», — приводит ТАСС обращение родителей.

Также члены родительского комитета группы Медовикова заявили, что Татьяна Антонова зациклина на достижении дочерью спортивных результатов и хочет сделать из девочки чемпионку любым способом.

Сообщается, что документ направлен уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области, в отдел опеки и попечительства администрации Первомайского района Новосибирска и в управление по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства мэрии города.

23 апреля мама Дарьи заявила, что Медовиков домогался ее 12-летней дочери, лез фигуристке под майку, целовал ее в губы и трогал за грудь. О домогательствах со стороны тренера также сообщила мама спортсменки Дарьи Хохловой.