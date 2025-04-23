Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:38

Обвиненный в домогательствах тренер по фигурному катанию Медовиков сохраняет пост в федерации

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области (ФФККН) Александр Тарасов заявил, что обвиненный в сексуальных домогательствах к ученицам тренер Константин Медовиков остается членом организации.

Ранее мама фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна сообщила, что специалист неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери. По словам женщины, он лез спортсменке под майку, целовал ее в губы и трогал за грудь. Жалобы в адрес Медовикова поступили и от других родителей. Они написали заявление в полицию по факту сексуальных домогательств к их детям, после чего тренера уволили из Центра зимних видов спорта в Новосибирске.

«Комментировать обвинения в его адрес я не могу, потому что для этого есть следственные органы. Они опрашивают детей, тренеров, родителей, руководство учебного учреждения. И именно им выносить решение о том, был ли данный факт (домогательств) или нет. После того, как это все случилось, я Константина не видел и не слышал. Да, он все еще член нашей федерации», — приводит РИА Новости слова Тарасова.

Президент ФФККН отметил, что решение по Медовикову будет принято по результатам проверки следственных органов.

Ранее сообщалось, что СК в Новосибирске начал проверку по факту информации о домогательствах тренера к юным спортсменкам.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Читайте также
Гашек обвинил Дмитрия Медведева в угрозе убийством
Художник Никас Сафронов рассказал о создании портрета Трампа
Олимпийская чемпионка Клюфт обанкротилась из-за роста цен в Европе
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Что происходит в Первой лиге за пять туров до конца сезона
Посол Китая в Киеве был вызван в МИД Украины
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Новосибирске проверяют данные о домогательствах тренера к юным фигуристкам

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости