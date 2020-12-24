Откровенные декольте, строгие костюмы, улыбки Щербаковой и Трусовой. Образы фигуристов на жеребьевке перед чемпионатом России

В среду в Челябинске прошла жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию, который стартует 24-го декабря. Фигуристы-участники серьезно отнеслись к мероприятию с точки зрения внешнего вида.

Юные фигуристки турнира смотрелись совсем как взрослые. Дарья Усачева и Александра Трусова выбрали строгие брючные костюмы, Майя Хромых — яркую клетчатую рубашку, а Анна Щербакова — элегантное черное платье.

Танцоры Александра Степанова и Иван Букин появились в похожих образах — черных пиджаках — и смотрелись очень гармонично.

Софья Самодурова смотрелась очень эффектно в черном пиджаке и светлом топе. А Елизавета Туктамышева выбрала очень смелое платье — с откровенным декольте.

Сзади платье Туктамышевой смотрится не менее эффектным. А фотографию на память сделал фигуристке ее тренер — Алексей Мишин.

Алексей Мишин фотографирует Елизавету Туктамышеву. Фото Дмитрий Кузнецов, «СЭ»

Танцорша Елизавета Худабердиева последовала примеру своей тезки — и выбрала не менее откровенное черное платье с глубоким декольте. Ее партнер, Егор Базин, выглядел не менее достойно — в костюме и с улыбкой на лице.

Станислава Константинова разбавила обилие черных цветов яркой красной рубашкой.