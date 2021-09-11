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Образ дочери Тутберидзе на контрольных прокатах сборной России: фото

13:35
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Дочь российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис продемонстрировала ритм-танец в паре с Глебом Смолкиным на контрольном прокате сборной России по фигурному катанию.

Дэвис выступила в кожаном топе и кожаных шортах. Также спортсменка перекрасила волосы в розовый цвет.

Предстоящий сезон станет для Дэвис и Смолкина первым на взрослом уровне. Спортсмены становились призерами юниорских Гран-при и чемпионата России.

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Иван Торопцев все материалы автора

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