Образ дочери Тутберидзе на контрольных прокатах сборной России: фото

Дочь российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис продемонстрировала ритм-танец в паре с Глебом Смолкиным на контрольном прокате сборной России по фигурному катанию.

Дэвис выступила в кожаном топе и кожаных шортах. Также спортсменка перекрасила волосы в розовый цвет.

Предстоящий сезон станет для Дэвис и Смолкина первым на взрослом уровне. Спортсмены становились призерами юниорских Гран-при и чемпионата России.