Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева опубликовала у себя в Instagram фотографию с выступления во время произвольной программы на Кубке России в Сочи.

«Обожаю все, что связано с этой программой», — подписала фото Туктамышева.

Программа Туктамышевой была поставлена онлайн во время самоизоляции под композицию «Песнь заводной птицы» Бхимы Юнусова. Хореографом-постановщиком программы стал Юрий Смекалов.