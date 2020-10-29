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«Обожаю все, что с ней связано». Туктамышева — о своей произвольной программе

11:38
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева опубликовала у себя в Instagram фотографию с выступления во время произвольной программы на Кубке России в Сочи.

«Обожаю все, что связано с этой программой», — подписала фото Туктамышева.

Программа Туктамышевой была поставлена онлайн во время самоизоляции под композицию «Песнь заводной птицы» Бхимы Юнусова. Хореографом-постановщиком программы стал Юрий Смекалов.

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