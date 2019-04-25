Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что российский фигурист Максим Ковтун должен был усерднее работать раньше. 23 апреля 23-летний спортсмен объявил о завершении карьеры.

- Наверное, он не до конца реализовал себя, а рано или не рано он закончил карьеру, решать ему самому, - приводит РИА Новости слова Лакерника. – Мы с вами не знаем ни о состоянии его здоровья, ни о его мотивации. Может быть, ему нужно было раньше посильнее упираться, и эффект был бы лучше, чем получилось в итоге.

Напомним, Ковтун является двукратным серебряным призером командного чемпионата мира. Он также дважды выигрывал серебро чемпионатов Европы и один раз - бронзу.

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