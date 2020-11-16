Нугуманова заменит Медведеву на этапе «Гран-при» в Москве
14:41
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заменит Евгению Медведеву в составе участниц московского этапа «Гран-при», сообщает сайт Международного союза конькобежцев.
Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира снялась с турнира из-за того, что не восстановилась после травмы спины. В протоколе соревнований на сайте ISU стоит фамилия Нугумановой, а в документе от 28 октября была указана Медведева.
«Гран-при России» по фигурному катанию пройдет с 20 по 22 ноября.