Нугуманова: «Рукавицын мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта»

Российская фигуристка Елизавета Нугуманов рассказала об угрозах со стороны тренерского штаба Евгения Рукавыцина.

Ранее в интервью она рассказала об оскорблениях со стороны тренеров из-за ее веса.

«В этой группе тренеров занимаются травлей спортсменов, об этом я хотела рассказать в своем интервью, — приводит слова Нугумановой matchtv.ru. — Тоже самое было и с Симой Саханович. Их убрали такими же методами, как меня и других девочек. Вес здесь совсем не причем, это всего лишь малая доля, одной из схем, когда хотят убрать спортсмена.

Хочу отметить, что в скором времени, предоставлю помимо слов некоторые факты происходящего со мной в этой группе, где Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Говорил, что у него связи и другие тренеры, которые работали с ним в одной группе, каждый из них выполнял свое задание».

Также она заявила, что тренер группы Валентин Молотов угрожал ей физической расправой. Он заявлял, что сделает подножку, если она будет катать программы на тренировке.

«Программы я катала без музыки, мне просто не разрешали катать, а я очень хотела, хотела хорошо выступать, и я понимала, что мне нужно тренироваться, а люди намеренно все это делали, я просто не знала, кому я так мешаю и что вообще происходит».

В сезоне-2021/22 Нугуманова заняла 5 место на 4-м этапе Кубка России и 11 место на 3-м этапе Кубка. Спортсменка не попала на чемпионат России.