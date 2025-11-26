Нугуманова рассказала, что мать фигуристки Костылевой избивала дочь

Тренировавшая Елену Костылеву Елизавета Нугуманова рассказала, что мама фигуристки ударила свою дочь в живот, на нее вызвали полицию и органы опеки.

«Так как я переодевалась в одной раздевалке с Леной, я ежедневно видела, как мама неоднократно унижает Лену, говорит ей слова не просто плохие, а ужасные — что нельзя говорить спортсмену, это ломает психику ребенка. Потом она ее била на моих глазах, я сразу шла к нашим администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребенка, который полностью выкладывается на тренировках. После того как она ее ударила в живот, Лена подошла ко мне и сказала, что нужно что-то делать, звонила Яне Александровне, и после этого на следующий день в академию приехали все органы. Всему этому есть видеодоказательства с камер наблюдения академии, и есть видео у меня на телефоне», — написала Нугуманова в своем Telegram-канале.

25 ноября Евгений Плющенко ответил на критику Ирины Костылевой, опубликовав несколько постов. Он пожаловался уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать фигуристки, обвинив ее в жестоком обращении с дочерью.