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Нугуманова пропустит этап Кубка России в Москве из-за перелома ноги

13:01
Елизавета Нугуманова. Фото Instagram, -
Елизавета Нугуманова. Фото Instagram, -
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова не сможет принять участие во 2-м этапе Кубка России в Москве из-за перелома ноги.

«Дорогие мои люди, недавно я сломала ногу, и сейчас восстанавливаюсь и готовлюсь к следующим соревнованиям. К сожалению, я не смогу принять во втором этапе Кубка России. Совсем скоро вы увидите меня на соревнованиях. Очень вас люблю, спасибо вам за вашу поддержку», — написала 18-летняя Нугуманова в сторис на своей странице в Instagram.

Евгения Медведева также пропустит московский этап из-за травмы спины. Старты пройдут с 10 по 13 октября.

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