Нугуманова объяснила, почему поддержала Трусову после неудачи на «Гран-при»

Участница серии Гран-при Елизавета Нугуманова рассказала, почему решила поддержать Александру Трусову, которая потерпела неудачу в произвольной программе на «Гран-при России».

«Я почти никогда вживую не смотрю, как катают девочки. Смотрю уже потом, в повторе. И на «Гран-при России» тоже не смотрела. Я видела Лизу, Сашу Трусову на тренировке, — цитирует Нугуманову Sport24. — Потом уже по видео смотрю повтор. Вживую прокаты наблюдаю очень редко.

Конечно, Саша расстроилась. Она пришла очень грустная в раздевалку. Я подошла, поддержала ее, обняла, мы поговорили. Я сказала: «Саша, ты вообще у нас самая лучшая! Такие вещи сложные делаешь! Единственная девушка, которая делает такие элементы». В общем, я ее поддержала. После этого она вроде стала чуть-чуть повеселее".

Трусова допустила четыре падения в произвольной программе, из-за чего заняла 4-е место. Нугуманова стала 5-й.