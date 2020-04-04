«Ну такая зайка». Фото Загитовой со стильной прической привело в восторг пользователей
08:55
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила красивое фото в Instagram.
— Доброе утро, — подписала пост спортсменка.
Это фото отметили пользователи, восхитившись внешним видом Загитовой.
gar83578: «Алина девушка редкой красоты, на неё невозможно налюбоваться».
moramorova: «Алинка-картинка»
aprilforme1: «Красивая и добрая, очень милая и трогательная, целеустремлённая и настойчивая, веселая и нежная Алинка»