«Ну настоящая балерина!» Косторная показала растяжку

Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она показала свою растяжку.

Подписчики ее страницы остались в восторге от увиденного. «Ну красотка же, согласны — дышите», «Растяжка шикарная! Браво, Аленчик», «Глаза какие, ух», «Растяжка огонь», «Алена шикарная», «Ну настоящая балерина!», «Восхитительная», — эти и другие комментарии они оставили к фотографии.

В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место.

В марте Алена вернулась в группу Этери Тутберидзе.