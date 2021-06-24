«Ну настоящая балерина!» Косторная показала растяжку
Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она показала свою растяжку.
Подписчики ее страницы остались в восторге от увиденного. «Ну красотка же, согласны — дышите», «Растяжка шикарная! Браво, Аленчик», «Глаза какие, ух», «Растяжка огонь», «Алена шикарная», «Ну настоящая балерина!», «Восхитительная», — эти и другие комментарии они оставили к фотографии.
В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место.
В марте Алена вернулась в группу Этери Тутберидзе.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CQeJO7eJMmB/?utm_medium=copy_link
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю