«Ну наконец-то». Реакция Навки после сообщения Авербуха о беременности Арзамасовой

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на пост серебряного призера Олимпиады-2002, хореографа Ильи Авербуха о беременности его супруги Лизы Арзамасовой.

«Ну наконец-то. Илья, очень рада за вас. Поздравляю», — написала Навка в комментариях.

Также позравления оставили и другие известные фигуристы. Среди них Евгения Медведева и Дмитрий Соловьев.

Авербух и Арзамасова начали встречаться летом 2020 года, а 20 декабря пара поженилась. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз — он был женат на Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин.