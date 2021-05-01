«Ну наконец-то». Реакция Навки после сообщения Авербуха о беременности Арзамасовой
09:40
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на пост серебряного призера Олимпиады-2002, хореографа Ильи Авербуха о беременности его супруги Лизы Арзамасовой.
«Ну наконец-то. Илья, очень рада за вас. Поздравляю», — написала Навка в комментариях.
Также позравления оставили и другие известные фигуристы. Среди них Евгения Медведева и Дмитрий Соловьев.
Авербух и Арзамасова начали встречаться летом 2020 года, а 20 декабря пара поженилась. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз — он был женат на Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин.
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