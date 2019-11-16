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«Ну достал меня!» Что Трусова сказала Тутберидзе после произвольной программы

20:02
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Российская фигуристка Александра Трусова завоевала золото на этапе «Гран-при» в Москве. 15-летняя фигуристка дважды упала в произвольной программе — во время исполнения четверного сальхова и каскада «тройной лутц + тройной риттбергер».

— Ну достал меня! Я не могу! — такие слова Трусова сказала своему тренеру Этери Тутберидзе сразу после проката.

Возможно, речь идет о четверном сальхове: спортсменка упала с этого прыжка и на этапе «Гран-при» в Канаде, где она также завоевала золото.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

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