Новый яркий образ Медведевой в розовом. Фото

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продолжает удивлять поклонников яркими образами.

Участвующая в японских шоу фигуристка Елена Йованович поделилась в своем Инстаграме фотографией с российской спортсменкой. Обе девушки, одетые в яркие платья, улыбаются и ждут своего выхода на лед. Причем Евгения снова в розовом, такого же цвета оба ее костюма в номере под песню Арианы Гранде "7 rings", наделавшем немало шума в сети.

Медведева сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.