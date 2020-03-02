Новый тур ISU и соревнования по экстриму. Ари Закарян предположил, как может измениться фигурное катание

Известный продюсер и постановщик Ари Закарян в интервью «СЭ» рассказал, какие изменения он бы хотел увидеть в будущем. Напомним, ранее по инициативе Закаряна ISU согласился провести церемонию вручения ледового «Оскара» — премий по итогам сезона.

— Я был бы рад, если в перспективе в фигурном катании появится пятый вид — акробатическое катание. Мы проводили чемпионаты мира по экстриму, но со временем это дело остановилось. В рамках ISU мы реализуем это или нет, не могу сказать. Мы не можем бить той же классикой в эру технологий и Instagram.

Еще одна вещь, которая нам реально нужна — тур ISU после чемпионата мира по странам, которые нуждаются в развитии фигурного катания. Туда надо привозить суперзвезд, вести работу со зрителем, в спортивных школах. Как цирк в стародавние времена. Все артисты, от клоунов до слонов, выходили на улицы и показывали — мы здесь. Хороший маркетинг сейчас куда важнее анонсируемых изменений правил с технической и артистической программами. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Закаряна — на сайте «СЭ»