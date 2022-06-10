Новый президент ISU оценил ход расследования по делу фигуристки Валиевой

Новый президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким оценил ход расследования по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Процесс продолжается, и на нынешнем этапе мы в него не вовлечены, — приводит слова Чэ Ел Кима ТАСС. — Должен сказать, что наша организация заботится о состоянии спортсменов, поэтому мы приняли важное решение — повысили возрастной ценз с 15 до 17 дет, что было рекомендовано нашей медицинской комиссией и поддержано спортсменами и тренерами».

Глава ISU отметил, что ему неизвестно, была ли вскрыта допинг-проба Б спортсменки. РУСАДА планирует завершить расследование дела о возможном нарушении Валиевой антидопинговых правил до 8 августа.

10 июня Чэ Ел Ким из Южной Кореи был избран на пост президента ISU. Он сменил в этой должности Яна Дайкему из Нидерландов.