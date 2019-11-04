Новый показательный Медведевой поставлен под композицию Билли Айлиш. Летом из-за этого у нее даже был спор с Глейхенгаузом

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram видеофрагмент нового показательного номера под композицию американской певицы Билли Айлиш «I dont wanna be you anymore».

Летом этого года у фигуристки возникло заочная перепалка с хореографом Даниилом Глейхенгаузом, поставивишим для Алины Загитовой показательный номер под композицию Айлиш «Bad guy». Хотя до этого Медведева успела заявить, что эта песня входит в чисое ее любимых. После чего Глейхенгауза даже обвинили в плагиате. Однако он заявил, что не видел интервью Медведевой и выбрал музыку еще до возвращения из отпуска.

Плохие девочки. Загитову и Медведеву обвинили в плагиате