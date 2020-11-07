Новый образ Загитовой: откровенное красное платье с эффектным декольте

Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новый показательный номер «Эсмеральда» на в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. Эта программа поставлена под музыку из мюзикла «Нотр-дам де Пари».

В постановке фигуристка выступала в эффектном красном платье с декольте. Загитова готовила этот номер для выступления на чемпионате мира в Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса . Постановщиком номера стал хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.