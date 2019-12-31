Новогодний семейный кадр от мамы Загитовой
14:59
Мама олимпийской чемпионки Алины Загитовой Лейсан поделилась в своем Instagram фотографией с Алиной и младшей дочерью Сабиной. Фото сделано в ходе одной из фотосессий после спектакля Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
13 декабря фигуристка объявила о приостановлении карьеры и пропуске чемпионата России. В текущем сезоне Загитова выступала в серии «Гран-при», где на этапах занимала второе и третье места соответственно, а в Финале серии заняла последнее шестое место.
17-летняя фигуристка также является чемпионкой мира, Европы, России, а также победительницей Финала Гран-при-2017/18.
Из Инстаграма Лейсан Загитовой pic.twitter.com/Roqcb8mOt5— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 31, 2019
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