Новогодний семейный кадр от мамы Загитовой

Мама олимпийской чемпионки Алины Загитовой Лейсан поделилась в своем Instagram фотографией с Алиной и младшей дочерью Сабиной. Фото сделано в ходе одной из фотосессий после спектакля Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

13 декабря фигуристка объявила о приостановлении карьеры и пропуске чемпионата России. В текущем сезоне Загитова выступала в серии «Гран-при», где на этапах занимала второе и третье места соответственно, а в Финале серии заняла последнее шестое место.

17-летняя фигуристка также является чемпионкой мира, Европы, России, а также победительницей Финала Гран-при-2017/18.