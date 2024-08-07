Новое судебное заседание по делу «Академии Плющенко» и Парсеговой пройдет 30 августа

7 августа состоялось заседание в Никулинском районном суде по рассмотрению иска академии «Ангелы Плющенко» к представителям фигуристки Арины Парсеговой. Суд перенес заседание по рассмотрению данного дела на 30 августа, передает корреспондент «СЭ».

В 2023 году Парсегова покинула академию Плющенко и начала работать с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

17 июля в суде рассматривалось дело о претензиях на сумму 1,9 миллиона рублей к маме 12-летней фигуристки со стороны «Ангелов Плющенко». На этом заседании стороны Натальи подала встречное исковое заявление. Суд его принял.