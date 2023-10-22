Новицкий считает, что не стоит драматизировать ситуацию с приостановкой карьеры Туктамышевой

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий отреагировал на решение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой приостановить спортивную карьеру.

22 октября Туктамышева подтвердила новость о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу. Она отмечала, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, заниматься благотворительностью и другими личными проектами.

«Конечно, крайне досадно, что болельщики и поклонники Елизаветы больше не увидят ее в спортивных соревнованиях. Но не стоит драматизировать ситуацию по этому поводу. Сейчас есть довольно много молодых и ярких фигуристок, которые полны решимости показать себя. Как мне кажется, нет ничего смертельного в том, что Туктамышева решила отдохнуть», — цитирует Новицкого RT.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015 и бронза европейского первенства 2013 года.