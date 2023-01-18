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Сегодня, 23:24

Новицкий — об отмене этапов «Гран-при» в России: «На мой взгляд, совершенно очевидно, что надеяться было не на что»

Алина Савинова
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Российский фигурист Сергей Новицкий рассказал, что думает о решении Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить в России этап «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

«Мы все взрослые люди и прекрасно понимаем: никаких предпосылок к смягчению санкций по отношению к нашим спортсменам, в том числе фигуристам, не было. На фоне всего происходящего глупо было ждать, что в России еще и проведут этап «Гран-при», а потом вернут нас на международные соревнования. На мой взгляд, совершенно очевидно, что надеяться было не на что. При этом мы всегда прекрасно справлялись с организацией самых крупных турниров. Да и атлеты у нас отличные. Безусловно, мировой спорт потерял от их отсутствия. Но сейчас это никого не волнует», — цитирует Новицкого RT.

Сегодня, 18 января, в Международном союзе конькобежцев заявили, что этапы серии «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1099082-novickii-gran-pri-rossiya-otmena-isu
Фигурное катание
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