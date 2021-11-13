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Номер Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева на шоу «Ледниковый период». Видео

19:18
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев.
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев.

Телеведущая Ксения Бородина и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев показали новый номер на шоу «Ледниковый период». Пара выступала под песню «Куплеты администратора» в исполнении Андрея Миронова из кинофильма «Обыкновенное чудо».

Ксения Бородина упала в седьмом выпуске шоу «Ледниковый период» при попытке зайти в поддержку. Ее партнер — олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию в команде Дмитрий Соловьев — поддержал ее после проката, как и олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая работает ведущей проекта.

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Иван Шитик все материалы автора
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