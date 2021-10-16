Номер Бородиной и Соловьева на «Ледниковом периоде» под песню из «Армагеддона». Видео
Бородина и Соловьев показали номер под песню из фильма «Армагеддон» в новом выпуске «Ледникового периода»
16 октября, 18:21
Телеведущая Ксения Бородина и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев представили новую программу в рамках шоу Первого канала «Ледниковый период».
Пара показала танец под песню «I Don't Want to Miss a Thing» группы «Aerosmith» из фильма «Армагеддон».
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