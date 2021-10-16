Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Номер Бородиной и Соловьева на «Ледниковом периоде» под песню из «Армагеддона». Видео

Бородина и Соловьев показали номер под песню из фильма «Армагеддон» в новом выпуске «Ледникового периода»
16 октября, 18:21
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Телеведущая Ксения Бородина и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев представили новую программу в рамках шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара показала танец под песню «I Don't Want to Miss a Thing» группы «Aerosmith» из фильма «Армагеддон».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
«Спартак» и «Динамо» устроили массовую потасовку. С чего все началось
«Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения»
2
0